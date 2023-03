Nasce un Sorriso ed anche il piccolo Luca | le granatine vincono in rimonta

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – La fase a orologio dellaunSalerno ’92 comincia con una vittoria che è tutta per. Il secondogenito di coach Russo, venuto alla luce solo poche ore prima, sente a distanza le vibrazioni del successo indi Matierno contro la Basilia Potenza: auguri ad Aldo, a mamma Susy e alla piccola Giulia nel brindisi finale dopo il 67-63 di una gara spigolosa, fatta di errori, inseguimenti e reazioni veementi. Salerno inaugura con De Mitri da fuori, costruisce bene ma non è lucida sotto canestro. Tanti errori al cospetto di una Basilia che ha in Tolardo un elemento in forma e va al primo intervallo sul +2 (12-14). Al rientro segna Orchi ma launresta in paura, tira poco e male. Potenza scappa a +13 a 2’ dall’intervallo ...