Global Gateway, il piano ambizioso dell’Europa per sfidare la Cina (Di sabato 25 marzo 2023) Si parla molto di Europa e di Cina, non solo dal punto di vista della guerra in Ucraina, il Global Gateway è il piano “ambizioso” con il quale l’Europa intende sfidare la Cina non solo in Africa, ma anche in Asia e nell’America del Nord. Ne ha parlato l’europarlamentare Gianna Gancia durante la puntata di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Si parla molto di Europa e di, non solo dal punto di vista della guerra in Ucraina, ilè il” con il quale l’Europa intendelanon solo in Africa, ma anche in Asia e nell’America del Nord. Ne ha parlato l’europarlamentare Gianna Gancia durante la puntata di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FalcionelliFede : RT @europainitalia: La Commissaria @JuttaUrpilainen alla @LUISSSoG per l'high level speech in tema 'Global Gateway'. ???27 marzo ??15.30… - JuttaUrpilainen : RT @europainitalia: La Commissaria @JuttaUrpilainen alla @LUISSSoG per l'high level speech in tema 'Global Gateway'. ???27 marzo ??15.30… - BGolenska : RT @europainitalia: La Commissaria @JuttaUrpilainen alla @LUISSSoG per l'high level speech in tema 'Global Gateway'. ???27 marzo ??15.30… - europainitalia : La Commissaria @JuttaUrpilainen alla @LUISSSoG per l'high level speech in tema 'Global Gateway'. ???27 marzo ??15.… - ECFRRoma : Grazie all'utilizzo di sovvenzioni, con il #GlobalGateway, l'???? ha l'opportunità di offrire investimenti più appeti… -