Canone Rai, Salvini torna all’attacco: “Il servizio pubblico lo fanno altre realtà” (Di sabato 25 marzo 2023) Abolizione Canone Rai Salvini. Matteo Salvini è nuovamente tornato all’attacco in merito al tema dell’abolizione del Canone Rai. Il ministro delle Infrastrutture nel corso di un incontro elettorale di sabato 25 marzo ha parlato ancora una volta di questa tematica: “Stiamo ragionando anche con il Ministro dell’Economia di come negli anni far pesare meno sul ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) AbolizioneRai. Matteoè nuovamentetoin merito al tema dell’abolizione delRai. Il ministro delle Infrastrutture nel corso di un incontro elettorale di sabato 25 marzo ha parlato ancora una volta di questa tematica: “Stiamo ragionando anche con il Ministro dell’Economia di come negli anni far pesare meno sul ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Abolizione del Canone RAI: la Lega come promesso ha presentato una proposta di legge, chiediamo il sostegno di tutt… - iacopo_melio : Matteo Salvini chiede l’abolizione del Canone RAI perché Lucia Annunziata si è lasciata sfuggire la parola “ca**o”… - AlexBazzaro : Se l’Annunziata e tutti gli altri giornalisti di sinistra facessero un giornalismo serio ed equidistante, il Canone… - solospettacolo : Salvini, ragioniamo su come far pesare meno il canone Rai - silvano73068906 : Questo è un povero giornalista rai pagato con il canone -