Benedetta Primavera | Ilenia Pastorelli sulle donne | Più invecchiano | più sono belle

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aLittle0verZero : RT @stonato_: @Giorgia ?? live a 'Benedetta Primavera', te se amaaaaaaa #giorgia #sanremo23 #musica #cd #blu #album - Giornaleditalia : Felicissima sera ascolti tv ieri sera, la sfida con Benedetta Primavera, Alberto Tomba: i dati Auditel - stonato_ : @Giorgia ?? live a 'Benedetta Primavera', te se amaaaaaaa #giorgia #sanremo23 #musica #cd #blu #album - AccardoFederica : @ANYMORE77391699 ma solo a me non piacciono Pio e Amedeo? Io sto guardando Benedetta Primavera - mbbelluco : RT @see_lallero: Metti una serata al pub con Patty pravo e Loretta Goggi. Io ci sto. #benedettaPrimavera -

E' stata Mara Venier la prima ospite di Loretta Goggi nella puntata diandata in onda oggi, venerdì 24 marzo 2023. Dopo un siparietto iniziale nel quale si è cimentata nella recitazione, mettendo in atto la scena di un film in ricordo dei suoi esordi ...Le lacrime di Loretta, la dolcezza infinita di Giorgia. Il talento incredibile di due artisti enorme. Una canzone memorabile. Mi avete ucciso.Ospite anche a, one woman show di Loretta Goggi in onda su Rai 1 nella puntata del 24 marzo 2023, la Venier è stata criticata proprio su Instagram, per la sua "presenza fissa" in ...

La ''Benedetta Primavera'' di Loretta Goggi, con Luca e Paolo Rai Storia

"Mi sono recata stamattina alle macchinette e mi parlavano", ha risposto Ilenia dando così l'opportunità alla Goggi di introdurre lo sketch in programma a Benedetta Primavera. Protagonista della ...Questa sera, venerdì 24 marzo 2023, è andato in onda su Rai 1, il terzo appuntamento di Benedetta Primavera, il one-woman show condotto dalla straordinaria Loretta Goggi, che vede la partecipazione di ...