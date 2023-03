Aspettando il Giro d’Italia ad Atripalda, i racconti promossi dallo Zia Lidia (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Il Giro d’Italia quest’anno fa tappa nella città di Atripalda generando nuove visioni e incontri. Lo Zia Lidia Social Club si lancia in una nuova avventura ospitando critici, esperti di cinema, registi che sapranno raccontare come lo sport nazionale più amato d’Italia ha segnato l’immaginario, la vita e la cultura del nostro Paese. Il Giro di cinema tra bici e sport prenderà il via il 31 marzo presso la Chiesa di San Nicola di Tolentino alle ore 19.00 e proseguirà con altri appuntamenti rivolti agli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado De Amicis R.Masi e ai detenuti della Casa Circondariale di Bellizzi. Tra gli ospiti di questa rocambolesca avventura il regista Claudio Casazza regista e autore del film “Il vento fa suo il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Ilquest’anno fa tappa nella città digenerando nuove visioni e incontri. Lo ZiaSocial Club si lancia in una nuova avventura ospitando critici, esperti di cinema, registi che sapranno raccontare come lo sport nazionale più amatoha segnato l’immaginario, la vita e la cultura del nostro Paese. Ildi cinema tra bici e sport prenderà il via il 31 marzo presso la Chiesa di San Nicola di Tolentino alle ore 19.00 e proseguirà con altri appuntamenti rivolti agli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado De Amicis R.Masi e ai detenuti della Casa Circondariale di Bellizzi. Tra gli ospiti di questa rocambolesca avventura il regista Claudio Casazza regista e autore del film “Il vento fa suo il ...

