Sonego-Evans in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

(Di venerdì 24 marzo 2023) Lorenzoaffronterà Danielnel secondo turno deldi, in programma dal 22 marzo al 2 aprile. Dopo il bel successo all’esordio ai danni di Dominic Thiem, l’azzurro cerca continuità e può trovarla in questo match contro la testa di serie britannica che però non sta attraversando un gran periodo di forma per usare un eufemismo.è reduce da cinque sconfitte consecutive e ha vinto solamente tre partite nel corso di questo inizio di. Unin buone condizioni fisiche e mentali può anche partire favorito per accedere al terzo round e mettere punti importanti per la classifica. C’è un precedente tra i due, risale a Vienna 2020, quandovinse in due set e poi si spinse fino alla finale, ...

... il torinese vince 7 - 6 6 - 2 contro l'ex campione a caccia di se stesso e si regala il secondo turno contro Daniel, testa di serie numero 23. Avversario non impossibile per, che ha ...In gara anche Lorenzo. Il 27enne torinese, che a Miami ha raggiuto gli ottavi nel 2021 (... n.106 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, affronterà il britannico Daniel, n.29 ATP e ...Cade un tabù per Lorenzo: a Miami ha superato per la prima volta un turno in un Masters 1000, dopo sei sconfitte ...si è imposto 7 - 6 6 - 2 e al prossimo turno affronterà l'inglese Dan. Il ...

Esordio positivo per Lorenzo Sonego nel 'Miami Open'. Il torinese - reduce da sei sconfitte di fila nei Master 1000 - ha battuto 7-6(7), 6-2 l'austriaco ed ex numero 3 del mondo Dominic Thiem, attuale ...