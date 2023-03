Pronti alla conta | il Pd già esplode sulle nomine Faida Schlein-Bonaccini

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il nuova Pd a guida Ellygiànella solita guerra di correnti. A ventiquattr'ore driunione convocata dal leader della minoranza dem con i suoi, diventa sempre più concreto il rischio che salti il progetto di una segreteria unitaria. A far fibrillare l'area raccolta attorno al presidente del Pd Stefanoè il nodo dei capigruppo., infatti, sembra volere andare avanti nello schema dei due capigruppo di maggioranza. «Lo schema rimane quello», riferisce una fonte parlamentare vicinasegretaria dem. I nomi in campo, da questo punto di vista, sono sempre quelli di Francesco Boccia per il Senato e Chiara Braga per la Camera. Uno schema che non piaceminoranza dem. Per questa ragioneha convocato un ...