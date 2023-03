Concorso ASL di Napoli: Bando per 10 Dirigenti Psicologi (Di venerdì 24 marzo 2023) L’ASL Napoli 1 Centro di Napoli ha emesso un Bando di Concorso per selezionare 10 Dirigenti Psicologi. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato. Le Figure ricercate saranno dovutamente formate per poter rivestire un ruolo di riferimento per fornire adeguata assistenza ai pazienti nei loro percorsi terapeutici, avvalendosi delle molteplici metodologie proprie della professione. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale in Psicologia, esperienza nella mansione, conoscenza del Sistema Sanitario, ottime doti comunicative e relazionali, empatia, Professionalità, cortesia, gentilezza e disponibilità. Bando di Concorso In esecuzione della deliberazione del 6 febbraio 2023, n. ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 24 marzo 2023) L’ASL1 Centro diha emesso undiper selezionare 10. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato. Le Figure ricercate saranno dovutamente formate per poter rivestire un ruolo di riferimento per fornire adeguata assistenza ai pazienti nei loro percorsi terapeutici, avvalendosi delle molteplici metodologie proprie della professione. Per partecipare alserve laurea magistrale ina, esperienza nella mansione, conoscenza del Sistema Sanitario, ottime doti comunicative e relazionali, empatia, Professionalità, cortesia, gentilezza e disponibilità.diIn esecuzione della deliberazione del 6 febbraio 2023, n. ...

