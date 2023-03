Berrettini-McDonald in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023 (Di venerdì 24 marzo 2023) Matteo Berrettini sfiderà Mackenzie McDonald nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, in programma dal 22 marzo al 2 aprile. Dopo la prematura sconfitta a Indian Wells e l’uscita di scena ai quarti di finale del Challenger di Phoenix, il tennista azzurro punta a riscattarsi e invertire il trend in una stagione complicata. L’impegno non sarà facile visto che McDonald è un giocatore ostico e potrà anche contare sul sostegno del pubblico. Tuttavia Berrettini è avanti 2-0 nei precedenti, l’ultimo vinto lo scorso anno a Napoli, e sulla carta è superiore all’avversario. Per Matteo sarà l’esordio nel torneo, mentre McDonald ha superato al primo turno il colombiano Galan. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Berrettini e ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Matteosfiderà Mackenzienel secondo turno deldi, in programma dal 22 marzo al 2 aprile. Dopo la prematura sconfitta a Indian Wells e l’uscita di scena ai quarti di finale del Challenger di Phoenix, il tennista azzurro punta a riscattarsi e invertire il trend in una stagione complicata. L’impegno non sarà facile visto cheè un giocatore ostico e potrà anche contare sul sostegno del pubblico. Tuttaviaè avanti 2-0 nei precedenti, l’ultimo vinto lo scorso anno a Napoli, e sulla carta è superiore all’avversario. Per Matteo sarà l’esordio nel torneo, mentreha superato al primo turno il colombiano Galan. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : TORNA IN CAMPO SINNER ???? Dopo la sconfitta a Indian Wells oggi (17:30 circa) torna in campo Jannik Sinner, sfiderà… - laalcolizzata1 : RT @quindicizero: Non prendete impegni per domani! ?? Dalle 16, ora italiana, sul campo 1 tre partite consecutive con i nostri azzurri. In… - FilippoPompilii : RT @quindicizero: Non prendete impegni per domani! ?? Dalle 16, ora italiana, sul campo 1 tre partite consecutive con i nostri azzurri. In… - quindicizero : Non prendete impegni per domani! ?? Dalle 16, ora italiana, sul campo 1 tre partite consecutive con i nostri azzurr… - Sinnerc4 : RT @WeAreTennisITA: TORNA IN CAMPO SINNER ???? Dopo la sconfitta a Indian Wells oggi (17:30 circa) torna in campo Jannik Sinner, sfiderà Lasl… -