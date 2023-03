Juventus | Kulusevski dice di voler restare al Tottenham

(Di giovedì 23 marzo 2023) Laora osserverà un periodo di riposo, vista la pausa per le Nazionali già cominciata. Dopo la vittoria contro l’Inter, a San Siro, gli uomini di Massimiliano Allegri torneranno in campo sabato 1 Aprile per affrontare in casa l’Hellas Verona. Questa sosta potrà essere utile alla squadra per recuperare energie, ma allo stesso tempo può essere di buon uso per la dirigenza, per quanto riguarda la pianificazione del calciomercato tra acquisti e cessioni o possibili riscatti dei calciatori. Uno degli elementi di proprietà bianconera che sta facendo meglio lontano da Torino è sicuramente Dejan. Recentemente sono balzate agli occhi della stampa delle dichiarazioni in cuidiale non tornare alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sveltotalks : Dybala, Morata, Conte, Kulusevski, Pellegrini e qualsiasi oggetto di vedovaggio il più lontano possibile dalla Mole… - Pall_Gonfiato : Antonio #Conte rompe con il #Tottenham, quale futuro per #Kulusevski? Tornerà alla #Juventus solo se… - Arsenico171 : RT @SpaceSerieA: ?? Riprendereste #Kulusevski alla #Juventus ? un tridente da ?? con Chiesa e Vlahovic ?? - Lorenzo__Latino : #Kulusevski torna alla #Juventus ? Possibile. Se il #Tottenham non si dovesse qualificare alla prossima… - SpaceSerieA : ?? Riprendereste #Kulusevski alla #Juventus ? un tridente da ?? con Chiesa e Vlahovic ?? -

è ancora legato alla. L'attaccante è in prestito al Tottenham fino a giugno, con il riscatto da parte degli Spurs che diventerebbe automatico in caso di qualificazione in Champions ...In caso di saluto da parte di entrambi, potrebbe avere delle ripercussioni anche sul parco giocatori e in particolare potrebbe riportare Dejanalla. A confermare questa ...Calciomercato, il calciatore ha parlato dal ritiro della sua nazionale: 'Non ho alcuna intenzione di andare via'. Lo spogliatoio, a quanto pare, è una polveriera. E non potrebbe essere altrimenti dopo le ...

Kulusevski fra Juve e Tottenham: cosa cambia con l'addio di Conte Calciomercato.com

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Kulusevski è ancora legato alla Juventus. L'attaccante è in prestito al Tottenham fino a giugno, con il riscatto da parte degli Spurs che diventerebbe automatico in caso di qualificazione in Champions ...