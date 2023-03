Juve, Fagioli si ferma per infortunio: l'annuncio dall'Under 21 (Di giovedì 23 marzo 2023) In casa Juventus vanno monitorate le condizioni di Nicolò Fagioli. Il centrocampista di Allegri ha rimediato un problema fisico prima di arrivare nel ritiro dell'Under 21 come confermato dal ct Paolo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 marzo 2023) In casantus vanno monitorate le condizioni di Nicolò. Il centrocampista di Allegri ha rimediato un problema fisico prima di arrivare nel ritiro dell'21 come conto dal ct Paolo ...

Juve, Fagioli si ferma per infortunio: l'annuncio dall'Under 21 ... "Fagioli non si è ancora allenato con noi, è arrivato con un problema alla caviglia rimediato con l'Inter. Conto di recuperarlo ma, ripeto, ad oggi non si è ancora allenato". Juve, Fagioli si ferma in Nazionale Problemi alla caviglia maturati nel corso di Inter - Juve Roma, 23 mar. - Juventus e fantallenatori col fiato sospeso. Il club bianconero deve fare i conti con i problemi fisici di Nicolò Fagioli che rischiano di pregiudicare anche il cammino della ... Juve, allarme per Fagioli. Nicolato: 'Ha un problema alla caviglia'