Il Napoli pensa a Lindstrom e Laurienté per rimpiazzare Zielinski e Lozano CorSport

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il futuro diè ancora incerto. Le probabilità che rinnovino con ilsono piuttosto remote: le trattative, per entrambi, sono totalmente bloccate. Tutto fermo e i loro contratti scadono nel 2024. Il Corriere dello Sport scrive che il problema è soprattutto l’ingaggio. Entrambi vantano stipendi piuttosto elevati, anche perché sono retaggio del periodo precedente alla politica di taglio stipendi intrapresa un’estate fa con gli addii di Koulibaly, Mertens, Insigne e Ospina. Il quotidiano sportivo scrive: “Tutto fermo sul fronte die su quello di: sia Zielo sia il Chuky hanno il rapporto in scadenza nel 2024, e tra l’altro sono entrambi titolari di ingaggi decisamente elevati. Retaggi del passato, del periodo precedente alla politica di abbattimento degli stipendi ...

L'ex tecnico dela Zielinski per sostituire Milinkovic, che ormai è dato in partenza dal club biancoceleste, anche perché Lotito non ha mai parlato con lui di rinnovo. Il Corriere dello ...Ilcontinua a seguire Lazar Samardzic , che si sta mettendo in mostra con l'Udinese. Ilancora a Samardzic Secondo TuttoUdinese , alla fine della stagione la valutazione non sarà molto distante dai 40 milioni che sono stati incassati per la cessione di De Paul all'Atletico. ..."Luca azzurro per sempre" è la frase che è stata stampata all'interno delle maglie che la nazionale indosserà domani anella gara con l'Inghilterra per ricordare Vialli, scomparso lo scorso 6 ...

Zielinski non rinnova con il Napoli. Sarri lo vuole alla Lazio ... IlNapolista

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul polacco c’è la Lazio di Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Napoli pensa a Zielinski per sostituire Milinkovic, che ormai è dato in partenza dal ...in scadenza nel 2024 con il Napoli. Non s’è più parlato di rinnovo, ha una valutazione di 40 milioni, sempre che De Laurentiis non la alzi dopo lo scudetto. Anche con Fabian Ruiz si pensava che ...