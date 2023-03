Il Consiglio boccia il piano di von der Leyen: “Sui migranti misure vaghe e progressi limitati” (Di giovedì 23 marzo 2023) Un'analisi dei servizi dell'istituzione Ue critica i punti della lettera che la presidente della Commissione ha preparato per il vertice: «Manca un piano d'azione in Tunisia e non ci sono fondi aggiuntivi». Dubbi anche sulle motovedette alla Libia Leggi su lastampa (Di giovedì 23 marzo 2023) Un'analisi dei servizi dell'istituzione Ue critica i punti della lettera che la presidente della Commissione ha preparato per il vertice: «Manca und'azione in Tunisia e non ci sono fondi aggiuntivi». Dubbi anche sulle motovedette alla Libia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiVdA: Il consiglio comunale di Aosta 'boccia' l'idea di un nuovo ponte sull'envers - TgrRaiVdA : Il consiglio comunale di Aosta 'boccia' l'idea di un nuovo ponte sull'envers - vivereancona : Corte dei conti boccia gestore unico rifiuri: Andreoli (lega) 'Dai noi già rilevate gravi carenze in Consiglio comu… - OggiMilazzo : Milazzo, proroga pass per le auto dei residenti: consiglio comunale boccia mozione di Bagli - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: Pd: non è escluso che Schlein possa incontrare parlamentari dem domani, prima di partire per Bruxelles per il vertice Pse pr… -