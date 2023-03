Earth Hour Torna sabato L'Ora Della Terra, manifestazioni del WWF in tutto l'Abruzzo (Di giovedì 23 marzo 2023) L'Aquila - sabato 25 marzo Earth Hour - l’Ora Della Terra 2023 Dalle 20:30 per un’ora, in tutto il mondo, milioni di persone si mobiliteranno per il Pianeta e verranno spenti i monumenti iconici delle principali città In Abruzzo tante iniziative di volontari, Oasi, CEA, Comuni, associazioni e aree protette L’abruzzese Maccio Capatonda testimonial dell’Ora Della Terra Earth Hour, l’Ora Della Terra, è l’evento globale del WWF che dal 2007 chiama tutti alla partecipazione: con il gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora si può far sentire la forza di un’azione comune per il contrasto al riscaldamento globale. Milioni di persone in oltre 190 Paesi e territori daranno ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 23 marzo 2023) L'Aquila -25 marzo- l’Ora2023 Dalle 20:30 per un’ora, inil mondo, milioni di persone si mobiliteranno per il Pianeta e verranno spenti i monumenti iconici delle principali città Intante iniziative di volontari, Oasi, CEA, Comuni, associazioni e aree protette L’abruzzese Maccio Capatonda testimonial dell’Ora, l’Ora, è l’evento globale del WWF che dal 2007 chiama tutti alla partecipazione: con il gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora si può far sentire la forza di un’azione comune per il contrasto al riscaldamento globale. Milioni di persone in oltre 190 Paesi e territori daranno ...

