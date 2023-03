(Di giovedì 23 marzo 2023)ha concluso alla sua Brugge-De Panne 2023, non riuscendo anuovamente come successo nella scorsa stagione. La campionessa italiana, dopo ilal trofeo Binda, ha conquistato un altrod’onore di prestigio. Aè stata Pfeiffer Georgi (Team DSM) che nel finale, sfruttando la superiorità numerica della sua squadra, è riuscita ad anticipare la 25enne piemontese e le altre atlete che si erano avvantaggiate nel corso della gara grazie ai ventagli. L’azzurra è comunque apparsa soddisfatta nelle dichiarazioni post-gara: “Sono soddisfatta del mio, ovviamentema è ...

Ciclismo, Elisa Balsamo: "Contenta del secondo posto, voglio sempre vincere" OA Sport

