Choc al “Gf Vip”, è successo tutto nel cortiletto: scoppia il panico in Casa (Di giovedì 23 marzo 2023) News. Choc al Gf Vip, Luca Onestini: è successo tutto nel cortiletto. scoppia il panico nella Casa – Manca davvero poco alla finale del “Grande Fratello Vip”. Il clima nella Casa è tesissimo: c’è grande attesa per il nome del vincitore. La pressione i concorrenti la stanno avvertendo tutta. Qualche ora fa nel loft di Cinecittà è avvenuto uno scontro epico tra Luca Onestini e Oriana Marzoli. I due, molto amici anche grazie ad altri reality precedenti, sono sempre stati molto in sintonia, finora. A far scricchiolare il sodalizio un semplice gioco: obbligo o verità. Ecco cos’è successo… leggi anche: “GF Vip 7”, Orietta Berti pungente su Antonella Fiordelisi: cosa ha rivelato leggi anche: “GF Vip 7”, Clizia Incorvaia lancia una ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 marzo 2023) News.al Gf Vip, Luca Onestini: ènelilnella– Manca davvero poco alla finale del “Grande Fratello Vip”. Il clima nellaè tesissimo: c’è grande attesa per il nome del vincitore. La pressione i concorrenti la stanno avvertendo tutta. Qualche ora fa nel loft di Cinecittà è avvenuto uno scontro epico tra Luca Onestini e Oriana Marzoli. I due, molto amici anche grazie ad altri reality precedenti, sono sempre stati molto in sintonia, finora. A far scricchiolare il sodalizio un semplice gioco: obbligo o verità. Ecco cos’è… leggi anche: “GF Vip 7”, Orietta Berti pungente su Antonella Fiordelisi: cosa ha rivelato leggi anche: “GF Vip 7”, Clizia Incorvaia lancia una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piovegovernolad : Disastro al Gf Vip, incidente choc in diretta: si è rotto in mille p... Altro... - zazoomblog : “Li ho rubati io”. GF Vip 7 Luca Onestini choc: ha confessato tutto. Quando è successo - #rubati #Onestini #choc:… - Piovegovernolad : ?? Choc al Gf Vip, non si era mai visto nulla di simile. 'Tavassi è impazzito, ha usato la forza per bl...Altro...… - infoitcultura : Gf Vip, il gesto choc di Daniele Dal Moro contro Martina Nasoni - gossip_t7 : #GFvip, il gesto choc di Daniele Dal Moro contro Martina Nasoni. Video | Torresette -