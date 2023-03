14 progetti per riciclare dischi in vinile: idee interessanti d’arredo! (Di giovedì 23 marzo 2023) 14 progetti per riciclare i vinili: idee interessanti d’arredo! Avete trovato in un mercatino dell’usato dei vecchi dischi in vinile, quelli che vendevano nelle edicole di corsi di lingue straniere? Potete riciclarli per realizzare dei complimenti d’arredo unici. Ecco qualche idea super creativa da copiare. Borsetta multi uso Fonte immagine Un Quaderno Con un disco vinile a 45 giri sarà possibile realizzare la copertina di un quaderno. Il risultato sarà davvero sorprendente. Fonte immagine Un Lampadario Se volete realizzare qualcosa di veramente unico per abbellire la vostra casa potete creare questo magnifico lampadario utilizzando diversi dischi in vinile, per dare la forma che vedete in foto è stata usata una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 23 marzo 2023) 14peri vinili:Avete trovato in un mercatino dell’usato dei vecchiin, quelli che vendevano nelle edicole di corsi di lingue straniere? Potete riciclarli per realizzare dei complimenti d’arredo unici. Ecco qualche idea super creativa da copiare. Borsetta multi uso Fonte immagine Un Quaderno Con un discoa 45 giri sarà possibile realizzare la copertina di un quaderno. Il risultato sarà davvero sorprendente. Fonte immagine Un Lampadario Se volete realizzare qualcosa di veramente unico per abbellire la vostra casa potete creare questo magnifico lampadario utilizzando diversiin, per dare la forma che vedete in foto è stata usata una ...

