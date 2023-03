Luca Trapanese sul caso di Nina: “Non possiamo alzare un muro di carte” (Di mercoledì 22 marzo 2023) La notizia di Nina , una ragazza di 19 anni con sindrome di Down che vorrebbe diplomarsi ma si vede negata questa possibilità mi ha lasciato molto turbato. Nina Rosa Sorrentino, 19 anni, con sindrome di Down: vorrebbe solo sostenere la MaturitàCome padre, e padre di una bambina con la stessa sindrome di Nina, ho sentito un forte senso di rabbia e frustrazione, mi sono immedesimato nei panni di Nina e ho immaginato il senso di impotenza che a volte si prova di fronte ai “NO” che una persona con disabilità deve affrontare. Come uomo che lavora in una istituzione so che la scuola è dotata di strumenti di progettazione e costruzione del futuro dei nostri figli: il PEI (il piano educativo personalizzato), è uno di questi. Si condivide con la famiglia e con la persona ed “è assicurata la partecipazione attiva degli studenti ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 22 marzo 2023) La notizia di, una ragazza di 19 anni con sindrome di Down che vorrebbe diplomarsi ma si vede negata questa possibilità mi ha lasciato molto turbato.Rosa Sorrentino, 19 anni, con sindrome di Down: vorrebbe solo sostenere la MaturitàCome padre, e padre di una bambina con la stessa sindrome di, ho sentito un forte senso di rabbia e frustrazione, mi sono immedesimato nei panni die ho immaginato il senso di impotenza che a volte si prova di fronte ai “NO” che una persona con disabilità deve affrontare. Come uomo che lavora in una istituzione so che la scuola è dotata di strumenti di progettazione e costruzione del futuro dei nostri figli: il PEI (il piano educativo personalizzato), è uno di questi. Si condivide con la famiglia e con la persona ed “è assicurata la partecipazione attiva degli studenti ...

