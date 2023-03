Renfield | Nicolas Cage ha creato la sua versione di Dracula ispirandosi a suo padre e a Christopher Lee

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 marzo 2023)ha svelato che per interpretareinsi è ispirato alle precedenti interpretazioni e, un po' a sorpresa, a suo, ecco il motivo.ha parlato del motivo per cui ha deciso di accettare l'iconico ruolo dinel filme svelato quali sono state le sue fonti di ispirazione. Il progetto è diretto da Chris McKay e la sceneggiatura è firmata da Ryan Ridley, sviluppando un'idea avuta da Robert Kirkman, l'artista che haThe Walking Dead e Invincible. In un'intervista rilasciata a ScreenRant,ha ammesso che non ha avuto particolari dubbi nell'accettare di recitare in. La star ha sottolineato: ...