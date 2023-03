Premier League e Ramadan: autorizzate pause per interrompere il digiuno dei calciatori (Di martedì 21 marzo 2023) Il Ramadan inizia giovedì 23 marzo e termina venerdì 21 aprile. Durante questo periodo, gli organi arbitrali inglesi hanno deciso di consentire l’interruzione delle partite una volta che il sole è tramontato. Lo scrive Sky Sports. Questo permetterà ai giocatori musulmani di interrompere il digiuno. È una misura che sarà adottata in Premier League e le tre divisioni inferiori: il Campionato, la League One e la League Two. Gli arbitri sono stati invitati a stabilire con i giocatori interessati la durata ideale della pausa. I calciatori potranno rigenerarsi con bevande, gel energetici o integratori. Gli arbitri faranno in modo che queste interruzioni avvengano durante le pause di gioco. Sono quattro le giornate di Premier ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Ilinizia giovedì 23 marzo e termina venerdì 21 aprile. Durante questo periodo, gli organi arbitrali inglesi hanno deciso di consentire l’interruzione delle partite una volta che il sole è tramontato. Lo scrive Sky Sports. Questo permetterà ai giocatori musulmani diil. È una misura che sarà adottata ine le tre divisioni inferiori: il Campionato, laOne e laTwo. Gli arbitri sono stati invitati a stabilire con i giocatori interessati la durata ideale della pausa. Ipotranno rigenerarsi con bevande, gel energetici o integratori. Gli arbitri faranno in modo che queste interruzioni avvengano durante ledi gioco. Sono quattro le giornate di...

