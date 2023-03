Modi di usare Google per il riconoscimento immagini (Di martedì 21 marzo 2023) Google è molto di più di un motore di ricerca: è un'intera piattaforma di app e di servizi studiati per aiutare la gente a cercare quello di cui necessita senza dover pagare nulla. Tra le funzioni più innovative di Google troviamo sicuramente il riconoscimento intelligente delle immagini: caricando una foto o utilizzando direttamente la fotocamera del telefono possiamo riconoscere i fiori, i palazzi di una città, la razza di un cane, il nome del dolce fotografato in pasticceria e molto altro ancora. Nella guida che segue vi mostreremo come usare Google per riconoscere le immagini da PC e da smartphone, sfruttando la potenza del servizio Google Lens. LEGGI ANCHE -> Trovare foto simili e immagini somiglianti cercando da una propria ... Leggi su navigaweb (Di martedì 21 marzo 2023)è molto di più di un motore di ricerca: è un'intera piattaforma di app e di servizi studiati per aiutare la gente a cercare quello di cui necessita senza dover pagare nulla. Tra le funzioni più innovative ditroviamo sicuramente ilintelligente delle: caricando una foto o utilizzando direttamente la fotocamera del telefono possiamo riconoscere i fiori, i palazzi di una città, la razza di un cane, il nome del dolce fotografato in pasticceria e molto altro ancora. Nella guida che segue vi mostreremo comeper riconoscere leda PC e da smartphone, sfruttando la potenza del servizioLens. LEGGI ANCHE -> Trovare foto simili esomiglianti cercando da una propria ...

