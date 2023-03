Malvine o Falkland? La storia di una contesa infinita (Di martedì 21 marzo 2023) I fortunali della competizione tra grandi potenze sono arrivati in Latinoamerica, un tempo protetta dalle chiusure antivento della dottrina Monroe, e minacciano di scoperchiare il tetto dell’egemonia globale degli Stati Uniti. L’estero vicino di Washington è più debole e frammentato delle apparenze. Ex satelliti passati ad altre orbite, come Cuba, Nicaragua e Venezuela. Potenze regionali InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 21 marzo 2023) I fortunali della competizione tra grandi potenze sono arrivati in Latinoamerica, un tempo protetta dalle chiusure antivento della dottrina Monroe, e minacciano di scoperchiare il tetto dell’egemonia globale degli Stati Uniti. L’estero vicino di Washington è più debole e frammentato delle apparenze. Ex satelliti passati ad altre orbite, come Cuba, Nicaragua e Venezuela. Potenze regionali InsideOver.

Medvedev dimentica l'imperialismo di Putin e attacca il colonialismo: 'Le Malvinas sono argentine' ...'L'Argentina sta giustamente lottando per riconquistare la sovranità sulle isole Malvinas (Falkland)...dall'accordo con il Regno Unito che regola le attività amministrative ed economiche sulle Malvine. '... Il presidente dell'Argentina pensa alle Malvine perché le elezioni sono vicine ...James Cleverly che Buenos Aires considera decaduto il Patto Foradori - Duncan del 2016 che riapriva le porte a una soluzione bilaterale tra Buenos Aires e Londra della questione Malvinas/Falkland (... Falkland. L'Argentina si ritira dall'accordo di cooperazione Notizie Geopolitiche - A trent'anni dalla guerra delle Falkland (Malvine) e a sette dal Patto Foradori - Duncan, il ministro degli Esteri argentino Santiago Cafier ha comunicato, in occasione del G20 tenutosi in India, al collega britannico James Cleverly ... ...'L'Argentina sta giustamente lottando per riconquistare la sovranità sulle isole Malvinas ()...dall'accordo con il Regno Unito che regola le attività amministrative ed economiche sulle. '......James Cleverly che Buenos Aires considera decaduto il Patto Foradori - Duncan del 2016 che riapriva le porte a una soluzione bilaterale tra Buenos Aires e Londra della questione Malvinas/(...Notizie Geopolitiche - A trent'anni dalla guerra delle) e a sette dal Patto Foradori - Duncan, il ministro degli Esteri argentino Santiago Cafier ha comunicato, in occasione del G20 tenutosi in India, al collega britannico James Cleverly ... Malvine o Falkland La storia di una contesa infinita Inside Over