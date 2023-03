Agguato nel Napoletano: uomo ferito con colpi arma da fuoco (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Agguato nella tarda serata di ieri a Torre Annunziata (Napoli), ferito uomo di 45 anni. Si tratta di Luigi Guarro. Il fatto è accaduto attorno alle 23 nella zona a ridosso del cimitero oplontino: la vittima, da ciò che si apprende, sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco in più parti del corpo: alla nuca, al torace, al gomito e al ginocchio. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia, l’uomo è stato stabilizzato per poi essere ricoverato in gravi condizioni. Sul caso indagano i carabinieri: si indaga su più fronti, compresa la pista legata alla criminalità organizzata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) –nella tarda serata di ieri a Torre Annunziata (Napoli),di 45 anni. Si tratta di Luigi Guarro. Il fatto è accaduto attorno alle 23 nella zona a ridosso del cimitero oplontino: la vittima, da ciò che si apprende, sarebbe stato raggiunto da diversididain più parti del corpo: alla nuca, al torace, al gomito e al ginocchio. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia, l’è stato stabilizzato per poi essere ricoverato in gravi condizioni. Sul caso indagano i carabinieri: si indaga su più fronti, compresa la pista legata alla criminalità organizzata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

