Viviana Vizzini | lo specchio birichino mostra le sue grazie | ” Sempre più bella”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 20 marzo 2023)su Instagram sa mettersi incon degli scatti da perdere il fiato e anche lole ha dato unamano. Dal mondo della moda a quello della televisione fino a Instagram. La scalata in queste annate perè un qualcosa davvero di straordinario, con la stupenda siciliana che sacome incantare.(Fonte: Instagram)A lei basta davvero pochissimo per poter far parlare di sé, ma forse nell’ultima occasione ha davvero esagerato. Ciò che le interessava erare a tutti il suo corpo celestiale togliendo addirittura dall’inquadratura il volto. Caraperò questo non ce lo dovevi fare perché il tuo viso celestiale ce lo ...