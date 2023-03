Napoli, Marta e l'orologio anti-violenza: «Finalmente torno a vivere» (Di lunedì 20 marzo 2023) «Brava, divertiti. Tanto sono disposto pure a farmi trent?anni di galera, ma poi mi diverto io ad ammazzarti». Il tenore dei messaggi e delle minacce che Marta (nome di fantasia),... Leggi su ilmattino (Di lunedì 20 marzo 2023) «Brava, divertiti. Tanto sono disposto pure a farmi trent?anni di galera, ma poi mi diverto io ad ammazzarti». Il tenore dei messaggi e delle minacce che(nome di fantasia),...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marta_villani5 : RT @93Hvrann: NIALL HA DETTO CHE VORREBBE VIVERE IN ITALIA, HA DETTO CHE GLI PIACE L’ENERGIA CHE SI CREA TRA LUI E I FAN ITALIANI DURANTE I… - ungiornopercas1 : @Stronza @Marta_Brambilla A Napoli te le passano come primizie. - Marta_Brambilla : RT @squopellediluna: ora ,cara la mia bolla, mi dite dove si mangia la miglior sfogliatella e la migliore pizza a Napoli poi pure la pastie… - marta_5515 : RT @ImLadyoscar: Perché non si fa una legge per cui le squadre con tifoserie del genere perdono la partita a tavolino e vengono bandite dai… - marta_5515 : RT @cheiuan: Piantedosi per contrastare 600 tifosi che gli hanno già dato dell’uomo di merda manda due camionette di poliziotti che scappan… -