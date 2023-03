Udinese-Milan, Leao tocca il traguardo delle 150 presenze in rossonero (Di sabato 18 marzo 2023) Rafael Leao, attaccante rossonero, festeggia stasera, in occasione di Udinese-Milan, le 150 presenze ufficiali con la maglia del Diavolo Leggi su pianetamilan (Di sabato 18 marzo 2023) Rafael, attaccante, festeggia stasera, in occasione di, le 150ufficiali con la maglia del Diavolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Stasera in #UdineseMilan Zlatan Ibrahimovic batterà il primato di più anziano giocatore di movimento titolare in Se… - Udinese_1896 : 45’+4’ | RETEEE BIANCONERA! Con rabbia e determinazione l'Udinese gioca fino in fondo il primo tempo e attacca da s… - Gazzetta_it : #Ibra è pronto per l'Udinese. E punta l'ennesimo record #Milan - zzalaaa : RT @min1kid__: I giocatori e i tifosi dell’udinese dovrebbero stare attenti ad esultare contro il milan, non rispettano la loro storia, non… - sportface2016 : #UdineseMilan, #Sottil espulso è una furia: 'Vergognatevi tutti' -