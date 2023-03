Preghiera della sera 18 Marzo 2023: “Maria prega per me” (Di sabato 18 marzo 2023) “Maria prega per me”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 18 marzo 2023) “per me”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia alla BeataVergine. Santa, Verginenotte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il ventodisperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severamorte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, L'articolo proviene da La Luce di

