Foggia | anziano accumulatore seriale trovato morto in casa sotto un cumulo di cianfrusaglie Viveva solo

Non si trovava da giorni. casa sua era sommersa da oggetti e, perlopiù, cianfrusaglie. Oggi, durante lavori di bonifica dell'abitazione a Foggia, disposti dal Comune, è stato rinvenuto il corpo esanime dell'ottantenne. Viveva solo, era un accumulatore seriale. Il cadavere era sotto un cumulo di roba.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : #Foggia: anziano accumulatore seriale trovato morto in casa sotto un cumulo di cianfrusaglie - massidanu : L'anziano di foggia accumulatore seriale, era morto in casa sotto ai suoi rifiuti Bastava sgombrare #chilhavisto #Chilhavisters - massidanu : @chilhavistorai3 Hanno trovato l'anziano di Foggia sotto ai suoi rifiuti, morto????? in Casa, e lo cervavano in Stazione????? - Telebari : Tragica scoperta a Foggia, anziano senza vita trovato nel suo appartamento: lo cercava anche 'Chi l'ha visto' -… - ledicoladelsud : Foggia, 80enne trovato senza vita in via Mazzini durante lo sgombero dell’appartamento: il caso su “Chi l’ha visto?… -