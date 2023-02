Morandi | Al Bano e Massimo Ranieri | a Sanremo vincono gli irriducibili highlander

Tra gli ospiti, invece, ci sono stati Ale Massimo Ranieri, i quali si sono esibiti in trio con, per la prima volta tutti e tre insieme sul palco dell'Ariston, come il padrone di casa ...Infatti è stata seguita da una media di 10 milioni 545 mila telespettatori pari al 62,3% di share! Il momento più bello ed emozionante: il medley di Al, Giannie Massimo Ranieri che ...

Al Bano, Morandi, Ranieri: il medley che commuove e fa ballare l'Ariston RaiNews

Al Bano, Morandi Ranieri: amici nemici, eterni rivali, poi insieme sul palco Corriere della Sera

Sanremo, la sala stampa canta con Al Bano, Morandi e Ranieri. Il trio di ospiti protagonisti della seconda… Il Fatto Quotidiano

Sanremo, le altre pagelle di CM: Morandi, Ranieri e Al Bano meglio della MSN del Barcellona Calciomercato.com

Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri: il fascino immortale dei dinosauri canterini la Repubblica

Gli highlander, li ha ribattezzati Fiorello, alludendo alla loro tenacia. Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri – 79 anni il primo, 78 il secondo, 71 il terzo – hanno conquistato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...