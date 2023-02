Sorpresa Zaniolo | può ancora lasciare la Roma | arrivati due sondaggi dall’estero

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 5 febbraio 2023) Uno dei casi più spinosi dell’ultima sessione di calciomercato invernale è stato certamente quello di Nicolòalla. Il classe ’99 – con contratto in scadenza al 30 giugno 2024 – ha chiesto la cessione. Nel corso del mercato di gennaio, però, nonostante l’offerta del Bournemouth inizialmente non accettata, e l’interesse concreto del Milan, l’affare non è andato in porto. Ma non è finita. Alcune sessioni di calciomercato sonoaperte: dalla Turchia, infatti, Galatasaray e Fenerbahce nelle ultime ore hanno effettuato deicon laper Nicolò. FOTO: Getty –Calciomercato, Galatasaray e Fenerbahce suA riportare la notizia è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di ...