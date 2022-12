Tamponi in aeroporto | due ragioni per cui la sinistra deve tacere

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ilficio negli aeroporti non serve. Non serve perché dal controllo sono esentate alcune categorie (i bambini fino a sei anni, i diplomatici, i membri dell’intelligence, il personale di bordo) che però non sono esentate dall’infezione. Non serve perché rimangono fuori dal monitoraggio i passeggeri che arrivano in Italia attraverso voli interni all’Ue, o comunque non direttamente dalla Cina: secondo il Corriere della Sera, si tratta del 95% dei cittadini del Dragone che giungono nel nostro Paese. Non serve perché il virus è più veloce della burocrazia e, se davvero emergesse una variante più contagiosa della contagiosissima Omicron, sarebbe difficile arginarla con qualche bastoncino nel naso a Malpensa, Fiumicino, Capodichino e Firenze. Però ci sono due dati di fatto che, se non danno ragione all’operato del governo, almeno tolgono argomenti ...