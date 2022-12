Ratzinger | le dimissioni da Papa | una scelta rivoluzionaria Non si è mai pentito «nemmeno per un minuto»

(Di sabato 31 dicembre 2022) Benedetto XVI, il primoin epoca moderna a rinunciare al pontificato (prima di lui era stato, seicento anni prima, Gregorio XII nel 1415, e prima ancora Celestino V, nel 1294), non si è...

...a diciassette giorni dall'inaspettata Declaratio latina con cui aveva comunicato le sue... Josephha percorso "l'ultimo tratto della vita in modo cosciente", morendo "con una ...Morte, il giorno in cui annunciò leERA IL 28 FEBBRAIO 2013 Morte, quando Benedetto XVI lasciò il Vaticano dopo leNEI GIARDINI VATICANI Il ritiro di Papa:... Benedetto XVI, la scelta rivoluzionaria delle dimissioni - Politica Papa Benedetto XVI è morto: ripercorriamo la storia di Joseph Ratzinger, nato in Germania, che è stato pontefice dal 2005 al 2013, prima di Papa Francesco.Città del Vaticano, 31 dic. (askanews) - 'Prima di salutarvi personalmente desidero dirvi che continuerò ad esservi vicino nella preghiera.