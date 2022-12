No! L’FDA non ha accusato Pfizer di averla imbrogliata sulla sicurezza del vaccino

Leggi su open.online

(Di sabato 31 dicembre 2022) In diverse condivisioni Facebook alcuni utenti sostengono la narrazione, originariamente diffusa negli ambienti No vax americani, in base alla qualeavrebbedi aver imbrogliato sui dati riguardo alladel suocontro il nuovo Coronavirus. Sarebbe stato rivelato in particolare, che «i vaccini stanno uccidendo due persone per ogni vita salvata». In realtà si tratta di una fake news già abbondantemente smentita. Per chi ha fretta: Tantoquanto i Cdc americani non sono responsabili di tali affermazioni, che sono smentite di fatto dagli studi in merito. Le affermazioni appartengono a un No vax di nome Steve Kirsch, che non rappresenta. Steve Kirsch è apparso in un meeting pubblico di otto ore sui vaccini Covid ...