Morte di Benedetto XVI | esposizione della salma e funerali

Leggi su 361magazine

(Di sabato 31 dicembre 2022) in San Pietro, ma in uno stile semplice come lui stesso aveva chiesto Il DirettoreSala Stampa Vaticana, Matteo Bruni con una nota resa pubblica ha confermato il decesso di Papa: “Con dolore informo che il Papa Emerito,XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. Il comunicato prosegue riferendo che “Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni.” In un successivo briefing nella Sala Stampa vaticana, Bruni ha riferito ai giornalisti presenti e collegati virtualmente, che giovedì 5 gennaio, alle 9.30, si terranno iin Piazza San Pietro presieduti dal Santo Padre Francesco. Il Papa emerito ha chiesto che tutto fosse improntato alla semplicità (come ha vissuto). Bruni ha reso noto pure cheha ricevuto l’Unzione ...