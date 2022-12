Il Genoa di Gilardino non si ferma più

(Di sabato 31 dicembre 2022) Davanti ai 49mila del San Nicola passa ilper 2-1, aggiudicandosi la sfida che valeva il terzo posto. Iliguri passano subito in vantaggio con Puscas che finalizza dopo un inserimento di Gudmundsson ma il Bari non si scompone e ritrova la parità con Cheddira, appena rientrato dal Mondiale. La squadra di Mignani fallisce il sorpasso con Benedetti poco prima dell’intervallo e viene punita in apertura di ripresa, quando Gudmundsson batte Caprile sugli sviluppi di una punizione. Nel Bari entra un attaccante dopo l’altro ma l’unico pericolo arriva nel finale, da Salcedo: bravissimo il portiere Martinez che salva sulla linea conservando vantaggio e vittoria. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

... mentre non hanno risposto il tecnico delAlberto, quello della Ternana Aurelio Andreazzoli). La squadra di Pierpaolo Bisoli, con 9 preferenze, risulta essere la squadra sorpresa del ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Marley Aké piace aldi Alberto. Il giovane talento della Juventus è appena rientrato da un lungo infortunio e ha giocato tutte le amichevoli invernali dei bianconeri, sia da subentrato che da titolare. L'...Stando a Sky Sport, il Genoa avrebbe sondato il terreno per Marley Aké. Ala sinistra franco-ivoriano classe 2001, ex Marsiglia, è.Il Genoa è interessato a FIlippo Ranocchia, centrocampista del Monza in prestito dalla Juventus, come primo colpo di ...