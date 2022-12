Fatevi il regalo di fine anno | Google Pixel 7 Pro a oltre 100 euro di sconto

IL GIORNO

Per Natale, cari imprenditori,un: fermatevi poche ore e, esplorando la dinamica evolutiva tra voi ed i vostri collaboratori, cercate di valutare in che modo i vostri dipendenti ...Nontrovare impreparati: se i parenti passeranno le feste a casa vostra, diamine, siete i lettori ... A casa vostra in tempo per farne undi Natale "Troppi pitbull abbandonati: fatevi un regalo, non adottateli" Dal gioco sul riscaldamento globale alle matite che diventano abeti. Ma ci sono anche le spugne ecologiche per lavare i piatti e gli alveari fatti in casa. Ecco alcuni eco-consigli sugli acquisti davv ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...