(Di sabato 31 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il Papa emerito è. “?Con dolore informo che il Papa Emerito,XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Quando Papa Francesco fece visita aXVI: l'abbraccio tra Bergoglio e RatzingerXVI se ne è andato come è sempre vissuto: in punta di piedi. Dopo otto anni di pontificato (2005 - ...Fra quelle mura il cardinal Ratzinger ha trovato spesso riposo a partire dal 1985, fino a poco prima dell'elezione a ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI - DIRETTA - Speciali Il papa emerito Benedetto XVI, nato Joseph Aloisius Ratzinger, è morto all’età di 95 anni nel monastero Mater Ecclesiae, Città del Vaticano, dove ha vissuto negli ultimi anni. Ratzinger era molto ...E’ morto Benedetto XVI. Aveva 95 anni. “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”, ha dichiarato il direttore del ...