De Sisti | «Pelé numero uno di sempre»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 31 dicembre 2022) Giancarlo De, ex calciatore, ha parlato die della sua scomparsa al Corriere dello Sport Giancarlo De, ex calciatore, ha parlato die della sua scomparsa al Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: «era un fenomeno. Iluno di. Il paragone con Maradona è difficile per un calcio troppo diverso, ma credo che il brasiliano resti il migliore di. Visto da vicino dava l’impressione di essere una bestia. Poteva fare qualsiasi cosa in campo e con entrambi i piedi». L'articolo proviene da Calcio News 24.