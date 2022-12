Tradito dal cartone della pizza | Andrew Tate in manette per traffico di esseri umani e stupro

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Roma, 30 dic — L’ha «fregato» la sua insopprimibile tendenza alla sbruffonaggine: a poche ore dalla querelle social contro Greta Thunberg,e il fratello Tristan sono finiti inin Romania nell’ambito di un’indagine perdiarrestato perdi, ex campione di kickboxe, è noto per essere diventato una sorta di gurumanosphere a suon di sparate intransigenti contro i modelli comportamentalidonna moderna (colpevole di troppo libertinismo e di svendersi facilmente a piattaforme come OnlyFans), ostentando uno stile di vita improntato sul lusso: per molti suoi followers ...