Superman | Jacob Elordi di Euphoria tra i papabili Una fan-art mostra che sarebbe perfetto

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Un'immagine condivisa sui social ritrae la giovane star diJaconnei panni di; il costume è preso dal film mai realizzato di J.J. Abrams,: Flyby. Il 2022 in casa DC si chiude con una conferma: Henry Cavill non sarà piùe al suo posto verrà scelto un attore più giovane che sarà protagonista di un film scritto da James Gunn, nuovo co-CEO dei DC Studios. I casting non sono ancora iniziati, ma in rete inizia a diventare insistente la voce che vedrebbe, noto per il ruolo di Nates nella serie HBO, in lizza per vestire i panni dell'Uomo d'Acciaio. Sui social è spuntata un'immagine fan made che ritrae l'attore con indosso il costume dipreso dal ...