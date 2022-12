Se ami fare le cose da sola non sei strana Ma sei forte e libera

Leggi su dilei

(Di venerdì 30 dicembre 2022) In un mondo che ci impone di riempire le nostre agende con impegni e incontri, per stare al passo con i tempi e con le aspettative degli altri, non c’è posto per la solitudine. Perché questa fa paura. Da sempre, infatti, la guardiamo con un occhio diffidente e uno sguardo spaventato. Del resto quella di piacere agli altri e di integrarsi nei gruppi sociali è un’ossessione che appartiene a tutti, e che spesso ci porta a compiere anche delle scelte sbagliate, in amore così come in amicizia. Eppure, decidere di trascorrere del tempo in totale solitudine può trasformarsi davvero in un momento speciale tutto per noi. Certo non è facile silenziare i rumori intorno a noi per metterci all’ascolto di ciò che abbiamo dentro, eppure molto spesso questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. La solitudine non ci rende diverse Chi di noi non ha mai desiderato un momento di pace e silenzio tutto per ...