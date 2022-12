Sci alpino | Coppa del Mondo 2022-2023 | confermato il week-end di Wengen

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’inverno è arrivato, ma non con le temperature giuste. La situazione in chiave neve sulle montagne europee non sembra assolutamente essere delle migliori. Per fortuna, al momento, in chiavedeldi scii rinvii o gli annullamenti sono ancora pochi. È arrivata infatti, nonostante i molti dubbi, la conferma momentanea per la tappa elvetica di: triplo appuntamento dal 13 al 15 gennaio. Oggi è arrivata sulla pista svizzera l’ispezione da parte della FIS che ha dato il via libera per la tre giorni (ci saranno un SuperG, una discesa libera ed uno slalom).: un anno da 9 per l’Italia che nello sport si è confermata Caput Mundi Ricordiamo che nei giorni scorsi c’era stata pioggia sulle montagne elvetiche e dunque le condizioni non sembravano essere quelle ideali. Foto: Lapresse