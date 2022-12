Rabiot sarà l’uomo dei sogni a gennaio | lo vuole un ex Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Adriensta trovando finalmente la sua reale dimensione e questa stagione lo sta portando nell’Olimpo del grande calcio internazionale. Dopo una serie di stagioni sottotono Adrienha avuto modo finalmente in questo campionato di poter far vedere a tutti quanti le sue reali abilità in maniera costante e così ha potuto riprendersi anche la nazionale francese. Non era assolutamente semplice per lui, anche perché nel 2018 non era entrato nemmeno nella lista dei convocati, mentre in Qatar è stato talmente positivo da essere considerato come il fulcro della mediana dei Bleus. Adrien però in questo momento si trova in scadenza di contratto con lae per questo motivo le più grandi squadre del pianeta stanno cercando di fare di tutto e di più per acquistarlo. Ansa FotoColui che attualmente sembra essere maggiormente ...