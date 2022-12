Le Ong come i pirati | in mare contro la legge

WIRED Italia

... sanzioni fino a 50mila euro, navi confiscate Migranti, la rivolta dellecontro il decreto - ... La Sea Eye lo bolla'illegale' e chiede 'protezione' al governo tedesco mentre la nave Geo ...Ma negli ambienti di Bruxelles veniva fatto notarenel giugno scorso un duro rapporto sulle manovre degli Emirati per influenzare le decisioni comunitarie, realizzato dallaDroit au Droit, ... Ong, le regole più controverse del nuovo decalogo L’ex magistrato: «Le sanzioni amministrative Così si tenta di scavalcare la competenza giudiziaria, seguendo la via populista». Medici senza frontiere annuncia: domani si salpa da Augusta ...I talebani dell'accoglienza contro le nuove regole. E ripartono: "Vale solo il diritto internazionale" Le Ong si ribellano al decreto del governo che riguarda le loro discutibili attività in mare cons ...