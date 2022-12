“Il ciclismo di oggi non ha niente a che vedere con il mio” Parla Francesco Moser

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) "Eravamo dodici fratelli. Tre di noi mia madre li aveva chiamati Aldo, Giacinta e Anna Lucia, come i pastorelli delle apparizioni di Fatima. Erano andati tutti via. Tre dei sette maschi già correvano in bicicletta. Uno era in seminario, perché aveva scelto di fare il prete. Mia madre non voleva che me ne andassi anch’io. Era convinta che sarei diventato un bravo contadino. Avevo quindici anni. La campagna era stata tutta la mia vita. Grazie alle distese dei campi di granturco, eravamo cresciuti, e bene, mangiando polenta da mattina a sera”., un mondiale su strada e uno su pista, il record dell’Ora, un Giro d’Italia, tre Parigi-Roubaix, due Giri di Lombardia, una Freccia Vallone, una Milano-Sanremo, 273 vittorie da professionista, preceduto al mondo solo da Eddy Merckx e Ric Van Looy, racconta il suo straordinario viaggio dai campi ...