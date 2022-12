È morto Pelé | Tre come il record dei mondiali vinti e dei Papi che nessuno ricorda

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il mondo del calcio piange la morte della sua stella più grande: la leggendaria «Perla nera», unico calciatore ad aver vinto trecon la sua nazionale. Il grandeè stato anche un uomo di fede, che non ha mai dimenticato di ringraziare Dio per i suoi doni e ha incontrato anche diversiL'articolo ÈTreildeie deicheproviene da La Luce di Maria.

Neymar, numero 10 del Brasile di oggi, rende omaggio aall'età di 82 anni per un cancro al colon. 'Ha trasformato il calcio in arte, in divertimento. Ha dato una voce ai poveri, ai Neri e ...Ha detto Mazzola in una intervista a Repubblica: 'era un alieno, accarezzava il pallone e intanto sorrideva' . Sandro Mazzola ha un ricordo dolce amaro del campione cariocaper un tumore ... Pelé è morto: lo ricordiamo con tre momenti inediti