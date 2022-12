Covid | in una settimana 112 110 nuovi casi | - 11 | 3% | calano i morti

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Leggi Anche, Iss: in Italiaincidenza e indice Rt Secondo l'Istituto superiore di Sanità, in Italia, al momento, le sequenze presenti nella piattaforma Icogen relative alla variante XBB ...

QuiFinanza

... in Italia, al momento, le sequenze presenti nella piattaforma Icogen relative alla variante XBB denominata Gryphon, che ha probabilmente contribuito all'esplosione di casiin Cina, sono pari ......a consentire il reintegro degli operatori sanitari che non si sono sottoposti a vaccini anti-... circoscrivendo i casi in cui può scattarepena fino ai 6 anni emulta fino a 10 mila euro, ... Torna l’incubo Covid: cosa farà il Governo se ci sarà una nuova ondata «È partita la somministrazione dei nuovi antivirali nei primi giorni per chi prende il covid e stiamo preparando gli ospedali a riaprire posti letto covid, se ...Diminuiscono i casi di covid e i morti in Italia. In merito all'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 il ministero della Salute rende noto che nella settimana 23-29… Leggi ...