Alatri | anziano scomparso | ritrovato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Un pomeriggio movimento quello di oggi, 30 dicembre 2022, ad(nel cuore della Ciociara) a causa dell’allontanamento dal Pronto soccorso di una persona ultraottantenne che, per un momento, è mancato in orientamento e memoria. I fatti Alle ore 15 :30 i Carabinieri hanno iniziato una corrispondenza telefonica con la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco segnalando la scomparsa di una persona anziana presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di. La ricerca si è espleta con mezzi aerei e di terra, al fine di renderla celere ed efficace. Il GPS del cellulare ha fatto il suo dovere! È stato grazie alla funzione “Posizione“, attiva sul cellulare del signore, che in tempi non lunghi il tutto si è risolto nel migliore dei modi. In definitiva Alle ore 16:15, non distante dal luogo dell’ultimo avvistamento,in stato confusionale, l’uomo è stato ...