Sergio Mancinelli. Da Discoring a Sanremo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Molti dei programmi condotti dasono rimasti nell’immaginario collettivo di chi ama la radio anche dopo tantissimo tempo, non solo per il talento straripante del dj romano, ma anche per l’originalità e creatività dei format che sono il peculiare marchio di fabbrica di ogni sua produzione. Tra le trasmissioni che hanno lasciato il segno, “Area Protetta”, sia in tour nei teatri che nella versione casalinga, ha costituito un’autentica rarità per la radiofonia italiana. “Poter fare la Radio dalle case degli ascoltatori con i loro dischi e le loro storie era un piccolo sogno che coltivavo da alcuni anni. La Radio proprio dove veniva ascoltata! La tecnologia ci consentiva di farlo! Siamo partiti da Trento e, dopo 90 puntate, siamo approdati a Canicattì, seguendo quella ideale linea geografica che sin da piccolo avevo sempre immaginato sulle ...