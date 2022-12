Calciomercato.com

Prezzi in generale aumento un po' in tutti i grandi centri: i maggiori a Bologna (6,9%) e Palermo (5%), poi a scendere(2,4%), Firenze (1,5%),(1%) e Napoli (0,9%). È Milano con i suoi 4....già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Chiude ala storica libreria Odradek, Mentana lancia aiuti. Sangiuliano: "Proporremo legge che imponga affitti agevolati" Daa ... Roma-Torino: nuovi contatti per Shomurodov | Mercato La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte e anche la Roma prova a muovere i primi passi. L'obiettivo principale di Tiago Pinto è cedere gli esuberi. Nel dettaglio Tra questi rientra El ...Gli uomini, tra i 38 e 24 anni e residenti a Napoli e dintorni, sono agli arresti domiciliari per aver truffato una 75enne romana Tre persone, residenti a Napoli e dintorni e già note alle forze dell' ...